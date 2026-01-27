Маск согласился с Дуровым в одном вопросе Маск вслед за Дуровым признал, что WhatsApp небезопасен

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X согласился с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в вопросе безопасности WhatsApp. Так, он положительно оценил пост предпринимателя, в котором говорится, что мессенджер небезопасен.

Правда, — написал Маск.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году. Он подчеркнул, что такие шаги связаны с принадлежностью мессенджера компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Свинцов также назвал обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

До этого дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны. Блогер добавил, что мессенджер Telegram продолжит работу, поскольку готов сотрудничать с российскими правоохранительными органами — в частности, блокировать группы, связанные с преступной деятельностью.