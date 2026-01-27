Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:58

Маск согласился с Дуровым в одном вопросе

Маск вслед за Дуровым признал, что WhatsApp небезопасен

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X согласился с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в вопросе безопасности WhatsApp. Так, он положительно оценил пост предпринимателя, в котором говорится, что мессенджер небезопасен.

Правда, — написал Маск.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году. Он подчеркнул, что такие шаги связаны с принадлежностью мессенджера компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Свинцов также назвал обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

До этого дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны. Блогер добавил, что мессенджер Telegram продолжит работу, поскольку готов сотрудничать с российскими правоохранительными органами — в частности, блокировать группы, связанные с преступной деятельностью.

Павел Дуров
Илон Маск
миллиардеры
WhatsApp
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи сделали ребенка инвалидом и выплатили более 330 млн рублей
Подбирал на дороге: убийцу шести женщин нашли через 20 лет
Подросток-лыжник разбился на горнолыжном курорте на глазах отца
Лайфхаки для экономии электроэнергии дома: как сократить траты на ЖКУ
Селфи с хищником обернулось кошмаром для туристки
Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении
Объявление о продаже аэропорта Домодедово исчезло с популярного сервиса
Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию
Экс-нардеп объяснил, почему замерзающие украинцы не выходят на протесты
Лайфхаки для ухода за растениями: советы для начинающих
Лазер и плазма: граница эффективности современных технологий резки металла
Макрон установил новый рекорд по непопулярности среди французов
Захарова оценила отказ Молдавии принять верительные грамоты у посла РФ
Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта
Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники
Патриарх Кирилл разочаровался в уровне взаимодействия вузов и РПЦ
«Патентованный нацист»: раскрыто, кто может возглавить ВСУ
Баскетбольный эксперт оценил игру россиянина Демина в НБА
Захарова ответила на провокационный выпад главы парламента Молдавии
«Мать года»: Диброва ответила хейтерам после критики фотосессии с детьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.