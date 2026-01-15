В Думе спрогнозировали срок полной блокировки WhatsApp в России Депутат Свинцов допустил полную блокировку WhatsApp в России в 2026 году

Мессенджер WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году, заявил в комментарии ТАСС депутат Думы от ЛДПР Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что такие шаги связаны с принадлежностью WhatsApp компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны, — сказал парламентарий.

Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны. Блогер добавил, что мессенджер Telegram продолжит работу, поскольку готов сотрудничать с российскими правоохранительными органами — в частности, блокировать группы, связанные с преступной деятельностью.

До этого Свинцов назвал обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.