27 января 2026 в 17:54

Россиянам объяснили, можно ли оштрафовать за опоздание из-за снегопада

Член ОП Машаров: работодатель не может оштрафовать за опоздание из-за погоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Работодатель не может оштрафовать сотрудника, если тот опоздал из-за снегопада, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он отметил, что по действующему законодательству штрафы запрещены в принципе.

В этом случае шансы на привлечение к ответственности по трудовому или коллективному договору уменьшаются. Если вы осознаете, что попали в сложную метеорологическую обстановку и видите, что на дорогах коллапс, у вас есть риск опоздать на работу, то необходимо об этом предупредить свое руководство, — рассказал Машаров.

Член ОП объяснил, что в случае, когда работодатель не пошел на встречу, сотруднику придется написать объяснительную. Он отметил, что вопросы опозданий необходимо решать в зависимости от каждого конкретного случая.

Ранее HR-эксперт Яков Сайдин рассказал, что во время собеседования работодатель не вправе спрашивать соискателя о личной жизни и семейном положении. Кроме того, недопустимы вопросы о национальности, религии и политических взглядах.

