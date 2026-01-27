Россиянам объяснили, можно ли оштрафовать за опоздание из-за снегопада Член ОП Машаров: работодатель не может оштрафовать за опоздание из-за погоды

Работодатель не может оштрафовать сотрудника, если тот опоздал из-за снегопада, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он отметил, что по действующему законодательству штрафы запрещены в принципе.

В этом случае шансы на привлечение к ответственности по трудовому или коллективному договору уменьшаются. Если вы осознаете, что попали в сложную метеорологическую обстановку и видите, что на дорогах коллапс, у вас есть риск опоздать на работу, то необходимо об этом предупредить свое руководство, — рассказал Машаров.

Член ОП объяснил, что в случае, когда работодатель не пошел на встречу, сотруднику придется написать объяснительную. Он отметил, что вопросы опозданий необходимо решать в зависимости от каждого конкретного случая.

