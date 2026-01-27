Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:04

Стало известно, о чем работодатель не вправе спрашивать на собеседовании

HR-эксперт Сайдин: во время собеседования недопустимо спрашивать о личной жизни

Во время собеседования работодатель не вправе спрашивать соискателя о личной жизни и семейном положении, заявил RT HR-эксперт Яков Сайдин. Кроме того, недопустимы вопросы о национальности, религии и политических взглядах.

На собеседовании недопустимы вопросы, касающиеся семейного положения и личной жизни — например, о планировании беременности, наличии детей или браке. Адрес узнавать также не должны: вместо этого могут уточнить время пути до офиса, если это важно для рабочего процесса, — отметил Сайдин.

Работодатель также не должен расспрашивать кандидата о состоянии здоровья за исключением случаев, когда от этого показателя напрямую зависит выполнение работы. Вдобавок к этому недопустимо интересоваться возрастом соискателя, если этот параметр не является специальным требованием для определенной должности.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что для получения компенсации за работу на удаленке необходимо фиксировать все дополнительные задачи. По ее словам, дистанционные сотрудники имеют такие же трудовые права.

