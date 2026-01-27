Стало известно, о чем работодатель не вправе спрашивать на собеседовании

Во время собеседования работодатель не вправе спрашивать соискателя о личной жизни и семейном положении, заявил RT HR-эксперт Яков Сайдин. Кроме того, недопустимы вопросы о национальности, религии и политических взглядах.

На собеседовании недопустимы вопросы, касающиеся семейного положения и личной жизни — например, о планировании беременности, наличии детей или браке. Адрес узнавать также не должны: вместо этого могут уточнить время пути до офиса, если это важно для рабочего процесса, — отметил Сайдин.

Работодатель также не должен расспрашивать кандидата о состоянии здоровья за исключением случаев, когда от этого показателя напрямую зависит выполнение работы. Вдобавок к этому недопустимо интересоваться возрастом соискателя, если этот параметр не является специальным требованием для определенной должности.

