HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу HR-эксперт Зулия Лоикова: февраль и октябрь подходят для поиска работы

Октябрь и февраль являются лучшими месяцами для поиска работы, рассказала «Москве 24» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что это связано с формированием бюджетов и планов развития компаний.

Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования. При этом многие сотрудники решили начать год на новом месте, после того как получили вознаграждения на прежнем. А тем более если премий не было. На их места теперь тоже активно ищут кандидатов, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что еще двумя результативными месяцами для поиска работы могут стать март и апрель. По ее словам, в это время руководители ищут кадры для усиления команды.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что лучше всего искать новую работу в феврале. Он отметил, что рынок труда все равно необходимо просматривать регулярно.