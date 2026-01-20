Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:53

Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению

Карьерный консультант Валинуров: лучше всего искать новую работу в феврале

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лучше всего искать новую работу в феврале, рассказал Общественной Службе Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Он отметил, что рынок труда все равно необходимо просматривать регулярно.

Поэтому нужно всегда мониторить рынок труда, регулярно обновлять резюме, проходить собеседования, определять для себя список компаний, которые интересны вам для будущего перехода, смотреть, что у них происходит. Более того, нужно еще и налаживать коммуникации и отношения с этими компаниями на будущее, — рассказал Валинуров.

Карьерный эксперт посоветовал сохранять контакты понравившихся компаний. Он отметил, что при идеально настроенной коммуникации они сами могут вспомнить о потенциальном работнике, если определенная должность освободится.

Ранее HR-директор Наталия Малых рассказала, что сотрудник должен владеть навыками автоматизации и работы с ИИ. Она отметила, что сейчас компании ориентированы на увеличение производительности, а не наем новых сотрудников.

карьера
работа
должности
сотрудники
