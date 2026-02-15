Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты

Зимняя Олимпиада — 2026
Китаянка бросила 20-летнюю карьеру ради ухода за рыбами на необитаемом острове

Жительница Китая Юэ Ли отказалась от руководящей позиции в крупной компании и устроилась на низкооплачиваемую работу на необитаемом острове, передает South China Morning Post. Как сообщает издание, теперь женщина трудится инспектором на базе кормления рыб и получает 430$ (33 тыс. рублей).

В обязанности Юэ входит осмотр оборудования для кормления рыбы, регистрация температуры воды и морских волн, а также мониторинг роста рыбы. До того как занять эту должность в середине декабря, Юэ была старшим менеджером в крупной пекинской компании-застройщике, где проработала два десятилетия, — говорится в статье.

Героиня материала рассказала, что решила оставить высокооплачиваемую должность в городе из-за чрезмерной нагрузки и выгорания. По ее словам, она проводила в командировках до 300 дней в году и ежедневно тратила около четырех часов на дорогу до офиса.

Ранее клинический психолог Андрей Драчев предупредил, что постоянная работа над собой может стать причиной выгорания. В итоге, по словам эксперта, человек начинает думать, что станет счастливым, только когда добьется поставленной цели. Психолог добавил, что для выхода из петли токсичного саморазвития, важно понять, что сам процесс развития важнее идеального итога.

