Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке

Для получения компенсации за работу на удаленке необходимо фиксировать все дополнительные задачи, рассказала Lenta.ru директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, дистанционные сотрудники имеют такие же трудовые права.

С точки зрения закона внеурочная работа — это работа за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя. И не имеет значения, где вы ее выполняете: в офисе или сидя у себя в квартире. Если у вас установлен график, все, что выходит за эти рамки, является сверхурочной работой и подлежит повышенной оплате либо компенсации временем отдыха, — рассказала Ганькина.

Эксперт отметила, что в качестве подтверждения подойдут письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале или сообщения в мессенджерах. Она посоветовала также составить письменное обращение к работодателю с просьбой официально оформить время переработок.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что если работодатель отказывается отпускать сотрудника на обед, он обязан оплатить это время. Эксперт подчеркнул, что это время может считаться сверхурочной работой. Работодателя также можно привлечь к административной ответственности — сотрудник может обратиться в суд или трудовую инспекцию.