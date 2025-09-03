Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:40

Юрист посоветовал, что делать при отказе дать работнику перерыв на обед

Юрист Русяев: работник вправе потребовать оплату при отказе в перерыве на обед

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если работодатель отказывается отпускать сотрудника на обед, он обязан оплатить это время, заявил юрист Илья Русяев. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что это время может считаться сверхурочной работой.

Если руководитель требует продолжать работу, фактически лишая права на обед, это время подлежит оплате как сверхурочная работа. То есть отказ отпустить сотрудника на обед означает обязанность компенсировать ему это время повышенной оплатой, — пояснил Русяев.

По его словам, работодателя также можно привлечь к административной ответственности. Юрист отметил, что сотрудник может обратиться в суд или трудовую инспекцию.

Работодатель рискует понести административное наказание. Важно, что для защиты своих интересов работник может обращаться в трудовую инспекцию или суд, предоставив доказательства нарушения: переписку, графики, служебные записки или свидетельские показания, — заключил эксперт.

Русяев ранее рассказал, что работодатель может установить сумму оплаты за наставничество. По его словам, новые изменения в Трудовом кодексе закрепили обязанность оплачивать наставничество, но конкретный размер выплат федеральным законом не установлен.

