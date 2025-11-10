«Шантаж союзников»: в ФРГ осудили выходку Зеленского в адрес Орбана BZ: угрозы Зеленского ударом по трубопроводу «Дружба» могут расколоть союзников

Резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударов по российской нефтяной инфраструктуре получили жесткую оценку в Германии. Особое внимание уделяется тому, что подобные действия напрямую затронут Венгрию, критически зависимую от российских энергоносителей, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung

Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников, — указано в публикации.

Угроза трубопроводу «Дружба», являющемуся основным каналом поставок нефти и газа в Венгрию, ставит под удар экономическую безопасность этой страны. Согласно данным, до 86% нефти и 74% газа Венгрия импортирует из России, а остановка этих поставок, по расчетам МВФ, может привести к потере более 4% ВВП.

Автор материала признает, что Украина обладает военно-технической возможностью для атак на инфраструктуру, однако предупреждает, что политические издержки, включая потерю поддержки ключевых союзников, могут перевесить тактическую выгоду. На этом фоне состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с американским лидером Дональдом Трамом, в ходе которой было подтверждено, что поставки по «Дружбе» и «Турецкому потоку» не подпадают под американские санкции.

Ранее в США опровергли утверждения Орбана о бессрочном освобождении поставок российских энергоносителей от санкций Белого дома. Предоставленное Венгрии исключение действительно только в течение одного года.