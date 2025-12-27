Затонувший автомобиль с телом ребенка достали из реки в Якутии

Спасатели достали из реки Лены в Якутске затонувший автомобиль Toyota Estima, сообщается в официальном Telegram-канале Службы спасения Якутии. В машине обнаружено тело погибшего ребенка. До этого сотрудникам МЧС удалось вытащить из полыньи тело 60-летнего мужчины, который смог выплыть, но вскоре после этого скончался.

Затонувшую машину вытащили на берег. Внутри найдено одно тело погибшего — [это тело] ребенка, — отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Якутии утром 27 декабря. По данным Следственного комитета России, четверых пострадавших доставили в больницу. Предполагается, что жители региона выехали на лед на автомобиле, не предназначенном для использования в качестве переправы. По данным синоптиков, в Якутске сегодня 47 градусов мороза.

До этого в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения.