Масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает, заявил временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин. В интервью РИА Новости он заявил, что Латвия, совместно с партнерами по НАТО, готовится к созданию «единой интегрированной системы укреплений».

Латвия, совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, вынашивает планы создания «единой интегрированной системы укреплений» на границах с Россией и Белоруссией – так называемой Балтийской оборонительной линии. Все это делается якобы в оборонительных целях, под предлогом мнимой «российской угрозы», — сказал он.

Касаткин добавил, что обсуждаются и более далеко идущие планы милитаризации, включая минирование «восточных рубежей» НАТО, создание там некоей «стены дронов», а также ликвидацию в восточной части Латвии железнодорожных магистралей российской колеи, якобы в целях предотвращения «российской агрессии». Он добавил, что видно, как масштаб подобных приготовлений нарастает.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выдворение из Латвии проживающих там и не подтвердивших знание латышского языка россиян беспрецедентно. По ее словам, МИД России совместно с другими государственными органами подготовил комплекс мер для их приема.