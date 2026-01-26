Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах AP: паром с 350 пассажирами на борту затонул у Филиппин, погибли 13 человек

У берегов Филиппин затонул межостровной паром с более 350 пассажирами на борту, передает Associated Press. В результате инцидента погибли 13 человек.

Судно направлялось к южному острову Джоло из портового города Замбоанга с 332 пассажирами и 27 членами экипажа, отметили в источнике. По предварительной информации, паром столкнулся с техническими проблемами, что привело к его затоплению.

