26 января 2026 в 04:54

Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах

AP: паром с 350 пассажирами на борту затонул у Филиппин, погибли 13 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У берегов Филиппин затонул межостровной паром с более 350 пассажирами на борту, передает Associated Press. В результате инцидента погибли 13 человек.

Судно направлялось к южному острову Джоло из портового города Замбоанга с 332 пассажирами и 27 членами экипажа, отметили в источнике. По предварительной информации, паром столкнулся с техническими проблемами, что привело к его затоплению.

Ранее паром с пассажирами и машинами на борту не смог подойти к побережью Турции в Мраморном море из-за ураганного ветра. Судно выполняло рейс между портами Эскихисар в провинции Коджаэли и Топчулар в провинции Ялова.

До этого в Эгейском море близ острова Бозджаада сел на мель танкер Qendil под флагом Омана. Он следовал из порта Алиага турецкой провинции Измир в город Ялова. В результате инцидента у берегов Турции никто не пострадал — на помощь судну пришли буксиры.

Кроме того, житель Волгоградской области утонул в крещенскую ночь в Волгоградском затоне между хутором Бобры и Краснослободском. Сначала в ГУ МЧС России по региону заявили, что 41-летний мужчина решил сократить путь и пересечь затон по льду, но провалился в воду и пошел ко дну.

