Паром с пассажирами и автомобилями застрял в Мраморном море Паром компании Negmar не смог подойти к побережью Турции из-за шторма

Паром с пассажирами и машинами на борту не смог подойти к побережью Турции в Мраморном море из-за ураганного ветра, передает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Negmar. Судно выполняет рейс между портами Эскихисар в провинции Коджаэли и Топчулар в провинции Ялова.

Маршрут пользуется большой популярностью у автомобилистов и пассажиров без личного транспорта как более доступная альтернатива платному мосту Орхангази, поскольку проезд по нему обходится почти в тысячу лир (1,8 тыс. рублей). Как объяснили в Negmar, из-за шторма паром не может подойти к причалу и вынужден ожидать улучшения погоды в море.

Ранее круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось большое количество российских туристов, столкнулся с проблемами при заходе в турецкий порт. Судно не смогло пришвартоваться в Амасре на черноморском побережье Турции из-за сильного ветра.

До этого в Эгейском море близ острова Бозджаада сел на мель танкер Qendil под флагом Омана. Он следовал из порта Алиага турецкой провинции Измир в город Ялова. В результате инцидента у берегов Турции никто не пострадал — на помощь судну пришли буксиры.