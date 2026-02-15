В Турции появилось плавучее отделение банка Банк İş Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме

Частный банк İş Bankası открыл в Стамбуле первое в Турции плавучее отделение на пароме, передает РИА Новости. Паром, построенный в 2025 году и достигающий 50 метров в длину, пришвартован в центральной части района Каракей.

На пароме есть банковское отделение, где можно воспользоваться двумя банкоматами. Оно открыто и в выходные. Клиенты, которым нужно обратиться к сотрудникам, могут отдохнуть на диванах, пока ждут своей очереди. Также на пароме имеется кафе, где цены на еду и напитки соответствуют средним по городу, и небольшой актовый зал.

Мы уже привыкли к постоянной качке, да и в целом такое отделение комфортнее обычного офиса — постоянно видим море, горизонт, — поделился сотрудник плавучего отделения.

Отделение банка на пароме предназначено для оказания услуг населению мегаполиса в случае чрезвычайных ситуаций, таких как прогнозируемое учеными сильное землетрясение. Этот опыт уже использовался после землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке Турции. Если потребуется, паром сможет разместить 13 банкоматов вместо текущих двух и около 300 спальных мест.

