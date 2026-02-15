Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:16

В Турции появилось плавучее отделение банка

Банк İş Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Частный банк İş Bankası открыл в Стамбуле первое в Турции плавучее отделение на пароме, передает РИА Новости. Паром, построенный в 2025 году и достигающий 50 метров в длину, пришвартован в центральной части района Каракей.

На пароме есть банковское отделение, где можно воспользоваться двумя банкоматами. Оно открыто и в выходные. Клиенты, которым нужно обратиться к сотрудникам, могут отдохнуть на диванах, пока ждут своей очереди. Также на пароме имеется кафе, где цены на еду и напитки соответствуют средним по городу, и небольшой актовый зал.

Мы уже привыкли к постоянной качке, да и в целом такое отделение комфортнее обычного офиса — постоянно видим море, горизонт, — поделился сотрудник плавучего отделения.

Отделение банка на пароме предназначено для оказания услуг населению мегаполиса в случае чрезвычайных ситуаций, таких как прогнозируемое учеными сильное землетрясение. Этот опыт уже использовался после землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке Турции. Если потребуется, паром сможет разместить 13 банкоматов вместо текущих двух и около 300 спальных мест.

Ранее в Германии неизвестные ограбили хранилище филиала банка Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония. Грабители проникли в хранилище через световой люк на крыше и вскрыли 14 банковских ячеек. Полиция разыскивает троих мужчин, которым удалось скрыться после совершения преступления.

Турция
паромы
Стамбул
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бойцы освободили четыре населенных пункта
МИД РФ предупредил об угрозах дипкурьерам со стороны западных спецслужб
Дерзкое предложение Берлина по российским активам обернулось провалом
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.