Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными Bild: в Германии грабители вскрыли 14 ячеек хранилища банка и ушли незамеченными

В Германии ограбили хранилище филиала банка Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония, пишет немецкое издание Bild. По его информации, полиция разыскивает трех мужчин в голубой спецодежде. Объем причиненного ущерба не раскрывается.

После впечатляющего взлома в хранилище Volksbank в Штуре полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде. Преступники сбежали, объем украденного неизвестен, а многие клиенты беспокоятся из-за своих сбережений, — сказано в материале.

Грабители проникли в хранилище через световой люк на крыше и успешно вскрыли 14 банковских ячеек. После этого им удалось уйти незамеченными. Журналисты пишут, что об ограблении стало известно только после того, как некоторые сотрудники пожаловались на плохое самочувствие — оказалось, что грабители распылили в подвале неизвестное вещество.

Ранее сообщалось, что крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея. Кадры камеры наблюдения запечатлели двоих грабителей. Они проникли в Галерею Аполлона, целенаправленно вскрыли две витрины и похитили ювелирные украшения на сумму около €88 млн (7,9 млрд рублей).