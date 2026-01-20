Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр

Крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея, заявила в беседе с ТАСС российский искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева. Ее комментарий последовал за публикацией французским телеканалом TF1 кадров с камер наблюдения, запечатлевших момент преступления.

На видео продолжительностью четыре минуты видно, как двое грабителей, проникнув в Галерею Аполлона, целенаправленно вскрывают две витрины и похищают ювелирные украшения на сумму около €88 млн (7,9 млрд рублей). Эксперт обратила внимание на точность и скорость действий преступников, что указывает на тщательную подготовку.

Почему им все-таки это удалось? Очевидно, что грабители тщательно к этому готовились; вероятно, был инсайт изнутри музея. Без этого, я думаю, ограбление было бы невозможно, — предположила Лихачева.

Вероятность сговора или невольной утечки информации со стороны персонала Лувра рассматривается как ключевой фактор успеха преступления. В настоящее время все четверо предполагаемых непосредственных исполнителей задержаны, однако само похищенное до сих пор не найдено. К делу подключены более 100 следователей, а прокурор Парижа не исключает, что заказчиками могли быть иностранцы.

Ранее France24 сообщал, что Лувр прекратил работу в понедельник, 12 января, из-за забастовки сотрудников. Туристам, купившим билеты на этот день, вернули деньги. Прежде музей не работал один день в декабре, в последующие дни он работал не в полном режиме.