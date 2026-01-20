Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 07:56

Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр

Искусствовед Лихачева: ограблению Лувра способствовал «инсайт» со стороны музея

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея, заявила в беседе с ТАСС российский искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева. Ее комментарий последовал за публикацией французским телеканалом TF1 кадров с камер наблюдения, запечатлевших момент преступления.

На видео продолжительностью четыре минуты видно, как двое грабителей, проникнув в Галерею Аполлона, целенаправленно вскрывают две витрины и похищают ювелирные украшения на сумму около €88 млн (7,9 млрд рублей). Эксперт обратила внимание на точность и скорость действий преступников, что указывает на тщательную подготовку.

Почему им все-таки это удалось? Очевидно, что грабители тщательно к этому готовились; вероятно, был инсайт изнутри музея. Без этого, я думаю, ограбление было бы невозможно, — предположила Лихачева.

Вероятность сговора или невольной утечки информации со стороны персонала Лувра рассматривается как ключевой фактор успеха преступления. В настоящее время все четверо предполагаемых непосредственных исполнителей задержаны, однако само похищенное до сих пор не найдено. К делу подключены более 100 следователей, а прокурор Парижа не исключает, что заказчиками могли быть иностранцы.

Ранее France24 сообщал, что Лувр прекратил работу в понедельник, 12 января, из-за забастовки сотрудников. Туристам, купившим билеты на этот день, вернули деньги. Прежде музей не работал один день в декабре, в последующие дни он работал не в полном режиме.
Лувр
ограбления
помощь
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине
Двое пожилых мужчин стали жертвами нападения медведей в одной из стран Азии
В деле скандального продюсера «Ласкового мая» появился новый эпизод
Токарный цех превратился в место смерти юноши
Российский форвард помог «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ
Ставки по вкладам в России стремительно «сдуваются»
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Раскрыто число немецких компаний, работающих в России
Уролог назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках
Сдавшиеся под Харьковом бойцы ВСУ месяц просидели с телами сослуживцев
Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы
Мины-ловушки, зверства ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 20 января
Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр
В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров
«Обречен на провал»: в Германии «похоронили» мирный план Украины из-за США
Трампа уличили в планах начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана
Экономист раскрыла, что будет с наличными после введения цифрового рубля
В Сиднее закрыли десятки пляжей из-за зубастых монстров
Составлен список наиболее эпидемиологически опасных стран для путешествий
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.