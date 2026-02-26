По делу о дерзком ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян

В Иваново суд арестовал четырех граждан России, которых подозревают в причастности к резонансному ограблению банка в Казахстане, передает РИА Новости. Трое фигурантов заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест.

Ограбление произошло в Павлодаре в ночь на 11 ноября 2024 года. Неизвестные проникли в отделение Halyk Bank («Народный банк») через пролом в стене и похитили драгоценности и деньги.

Уголовное дело возбуждено Центральным отделом полиции города Павлодара. Речь идет о краже ювелирных изделий и средств из депозитария на общую сумму почти 400 млн рублей в различной валюте. Российским гражданам предъявлено обвинение в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Одним из арестованных оказался сторож центра детского творчества из города Вичуга Ивановской области. Его адвокат Анастасия Терехова сообщила, что ни ее подзащитный, ни остальные фигуранты не имеют отношения к данному преступлению.

