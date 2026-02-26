Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:02

Обмен телами погибших бойцов между Россией и Украиной попал на видео

Агентство ТАСС опубликовало видео обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. На кадрах видны специалисты в защитных костюмах и грузовики.

Помощник президента РФ Владимир Мединский 26 февраля сообщил, что РФ передала украинской стороне тела 1000 военных ВСУ. В ответ Киев передал 35 погибших бойцов ВС РФ.

Ранее представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в ходе предыдущей процедуры обмена Россия вернула Украине 1000 тел погибших украинских военных и приняла 38 тел своих бойцов. Парламентарий также передал журналистам фотографию с места события, запечатлевшую грузовые автомобили с останками и людей в белых защитных комбинезонах.

Кроме того, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что при первом в 2026 году обмене пленными домой возвратились 20 уроженцев региона. Всего же в рамках достигнутой договоренности на территорию Российской Федерации прибыли 157 военнослужащих.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила журналистам, что стороны активно согласовывают количество военнопленных для следующего обмена. Омбудсмен выразила уверенность, что процесс удастся провести в скором времени.

