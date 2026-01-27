Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:10

Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными

Москалькова: Россия и Украина обсуждают число пленных для нового обмена

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и Украина активно обсуждают число пленных, которых включат в новый обмен, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время, передает ТАСС.

Ведется активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам, — сказала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что в Курской области нашли 1378 человек из 2173 пропавших после вооруженного вторжения в регион украинских солдат. Она отметила, что 452 продолжают оставаться в розыске, 343 — погибли. Москалькова также указала, что атаки Вооруженных сил Украины на российские территории унесли жизни 56 человек в 2026 году.

19 января омбудсмен заявила, что Москва подняла вопрос о необходимости возобновить обмен военнопленными. Она отметила, что в Женеве передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список солдат ВСУ, которые находятся в России. Москалькова подчеркнула, что пауза в обменах затягивается, и выразила надежду на продолжение работы по гуманитарной линии.

