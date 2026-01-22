«В базе 2173 лица»: Москалькова о пропавших после вторжения ВСУ на Курщину Москалькова: под Курском нашли 1378 пропавших без вести

В Курской области нашли 1378 человек из 2173 пропавших после вооруженного вторжения в регион украинских солдат, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 — погибли.

В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено, — отметила она.

До этого Москалькова сообщила, что атаки Вооруженных сил Украины на российские территории унесли жизни 56 человек в 2026 году. Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что всего за это время пострадали 227 человек.

Утром 22 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, с 23:00 по московскому времени 21 января до 07:00 22 января были уничтожены 14 БПЛА: четыре сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.