Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 07:23

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 30 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, с 23:00 по московскому времени 21 января до 07:00 22 января были уничтожены 14 БПЛА: четыре — сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Всего в ночное время с 20:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, — сказано в сообщении.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

Крым
атаки
ВСУ
Минобороны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший сотрудник СБУ раскрыл истинные причины дела против Тимошенко
SHOT узнал, что Кокорин «забил» на коммунальные платежи
В Соцфонде подготовили данные для назначения пенсий 1,5 млн россиян
Япония осталась без стратегического сырья из-за ответных санкций России
Генпрокуратура приняла новое решение по делу экс-замминистра Иванова
Известный фигурист дал ценный совет Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой
Раскрыто, какой срок получил бы Мартынов за убийство Лермонтова в 2026 году
Разнос техники ВСУ, спасение сослуживцев: новости СВО к утру 22 января
Стало известно, сколько мирных граждан погибли от атак ВСУ в 2026 году
Москалькова: Киев вернул тела двух военных, попавших в плен без ранений
Москалькова рассказала о массовых захоронениях после вторжения ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 января: инфографика
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Трамп раскрыл, почему перестал называть коронавирус «китайским вирусом»
Появились новые детали по работе на месте обвалившегося ТЦ в Новосибирске
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 30 БПЛА
В Британии оценили подготовку военных США для проведения операций в Арктике
Назван самый полезный продукт в зимнее время
Появились новые подробности в деле «политеховского маньяка»
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.