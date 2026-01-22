ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 30 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, с 23:00 по московскому времени 21 января до 07:00 22 января были уничтожены 14 БПЛА: четыре — сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Всего в ночное время с 20:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, — сказано в сообщении.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.