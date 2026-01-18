Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 63 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 января до 07:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО ликвидировали и перехватили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Еще по одному БПЛА сбили над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.