ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 106 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также, по данным ведомства, силы ПВО за ночь семь БПЛА ликвидировали над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному беспилотнику сбили над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.