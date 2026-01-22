Стало известно, сколько мирных граждан погибли от атак ВСУ в 2026 году

Атаки Вооруженных сил Украины на российские территории унесли жизни 56 человек в 2026 году, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с журналистами. По ее словам, всего за два месяца пострадали 227 человек, пишет ТАСС.

От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе 3 детей, — уточнила Москалькова.

Она добавила, что Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на территории России. Постоянным обстрелам, а также массовым атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов чаще всего подвергаются приграничные регионы.

В зоне наибольшего риска находятся Воронежская, Херсонская (на левом берегу Днепра), Брянская и Курская области. Приведенные омбудсменом цифры охватывают период с 1 января 2026 года по текущий момент и не включают потери среди военнослужащих.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что украинские военные жестоко обращались с гражданским населением Красноармейска. Это фиксируется разными структурами. По его словам, жители подвергались насильственной эвакуации, угрозам и их использовали как прикрытие для военных объектов.