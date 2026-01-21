Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:19

Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска

Мирошник: ВСУ относятся к жителям Красноармейска как к оккупантам

Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» в Красноармейске в ДНР Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» в Красноармейске в ДНР Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Украинские военные жестоко обращались с гражданским населением Красноармейска, что фиксируется разными структурами, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на пресс-конференции, в рамках которой состоится презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)». По его словам, жители подвергались насильственной эвакуации, угрозам и их использовали как прикрытие для военных объектов, передает корреспондент NEWS.ru.

Люди говорят, что украинские боевики, которые пришли на территорию Красноармейска, относятся к населению этой территории как к оккупантам, как к чужим людям, несмотря на то что <…> у людей, проживающих на этой территории, такой же синий паспорт Украины. Но людей, там находящихся, боевики называют «русня», «ждуны», «коллаборанты», «сепары», — рассказал Мирошник.

По его данным, украинские подразделения уничтожают еду местных жителей и наносят удары по зданиям, где концентрируются люди, используя их как живой щит. В частности, больницы и детские сады применялись для размещения военных складов и техники.

Кроме того, местные жители подвергались насильственной эвакуации, а улицы целенаправленно обстреливались минометами и РСЗО. Мирошник отметил, что также применялись крупные беспилотники для разрушения домов, в которых фиксировались источники тепла.

Ранее стало известно о шести украинских военнослужащих, погибших от голода и обморожения под Купянском в Харьковской области. Их тела нашли в блиндаже в районе Петропавловки. Вероятной причиной смерти стало прекращение поставок провизии и помощи.
