19 января 2026 в 12:23

Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве

Москалькова передала омбудсмену Украины список военнопленных для обмена

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва подняла вопрос о необходимости возобновить обмен военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что в Женеве передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список бойцов ВСУ, которые находятся в России, передает ТАСС.

Передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время, — отметила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что пауза в обменах затягивается, и выразила надежду на продолжение работы по гуманитарной линии. По ее словам, российская сторона готова обсуждать дальнейшие действия при участии омбудсменов двух стран.

Ранее Москалькова заявила, что Киев выдвигает неприемлемые для Москвы условия возвращения 12 плененных жителей Курской области. Он добавила, что украинская сторона хочет получить взамен «репатриацию» подследственных украинцев, которые обвиняются в преступлениях против России.

Кроме того, омбудсмен сообщила о передаче на Украину двух тысяч посылок для российских пленных. Она отметила, что отправления Киева для украинских военнослужащих в РФ уже завершена.

