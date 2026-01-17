Атака США на Венесуэлу
«Условия ставятся»: раскрыто, чего требует Киев для освобождения курян

Москалькова: Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 курских жителей

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев выдвигает неприемлемые для Москвы условия возвращения 12 плененных жителей Курской области, удерживаемых на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, украинская сторона хочет получить взамен «репатриацию» подследственных украинцев, которые обвиняются в преступлениях против России.

Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся, — отметила Москалькова.

В конце декабря омбудсмен заявляла, что подлежащих выдворению из России украинцев передали Киеву на прошлой неделе. По ее словам, на родину вернулись 45 человек. Также 16 декабря российская сторона организовала воссоединение 22 семей.

До этого Москалькова рассказала, что жители Украины, перемещенные на территорию России из зон боевых действий, находятся в Белгороде. По ее словам, их определили в пункты временного размещения.

