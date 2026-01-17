Раскрыто количество переданных российским пленным посылок

Россия передала на Украину две тысячи посылок, предназначенных для российских пленных, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Также омбудсмен сообщила о завершении передачи посылок для украинских военнослужащих, находящихся на территории РФ, передает РИА Новости.

Другой предмет нашего разговора [с Международным комитетом Красного Креста] — это обеспечение процесса по доставке посылок для наших военнопленных и зеркально для военнослужащих Украины, которые находятся сегодня на территории России. На сегодняшний день их передача завершена, — рассказала омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что Киев выдвигает неприемлемые для Москвы условия возвращения 12 плененных жителей Курской области, удерживаемых на Украине. По ее словам, украинская сторона хочет получить взамен «репатриацию» подследственных украинцев, которые обвиняются в преступлениях против России.

До этого сообщалось, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного военнослужащего ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт на службу в ВСУ, но условия на службе становятся невыносимыми.