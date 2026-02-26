Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 12:50

Названа причина ареста начальника краснодарской налоговой

Начальник ИФНС в Краснодаре может быть связан с уголовным делом экс-чиновника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начальника налоговой инспекции № 3 Краснодара подозревают в причастности к уголовному делу бывшего главы Крымского района Сергея Леся, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Последнего задержали в октябре прошлого года и предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

Выступал в качестве посредника между главой администрации Крымского района Лесем и другими лицами, — сказал источник.

Ранее в Краснодаре начались следственные действия в кабинете начальника налоговой инспекции № 3 Арсена Саркисяна. Правоохранители также наведались по месту его жительства. Чиновника подозревают в махинациях, связанных с земельным участком.

До этого бывшему заместителю главы Росгвардии Виктору Стригунову продлили срок содержания под стражей. Генерал- полковник в отставке обвиняется в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Мера пресечения будет действовать до 31 мая.

Также стало известно о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве с использованием Пушкинских карт. Фигурантами стали шесть участников организованной преступной группы.

уголовные дела
задержания
Краснодар
ФНС
