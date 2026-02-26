Названа причина ареста начальника краснодарской налоговой Начальник ИФНС в Краснодаре может быть связан с уголовным делом экс-чиновника

Начальника налоговой инспекции № 3 Краснодара подозревают в причастности к уголовному делу бывшего главы Крымского района Сергея Леся, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Последнего задержали в октябре прошлого года и предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

Выступал в качестве посредника между главой администрации Крымского района Лесем и другими лицами, — сказал источник.

Ранее в Краснодаре начались следственные действия в кабинете начальника налоговой инспекции № 3 Арсена Саркисяна. Правоохранители также наведались по месту его жительства. Чиновника подозревают в махинациях, связанных с земельным участком.

