26 февраля 2026 в 13:56

«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участие России и Белоруссии в Совете мира по сектору Газа не является важным вопросом в текущей повестке двусторонних отношений стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить его на встрече.

Этот вопрос (участие в Совете мира — NEWS.ru.) не стоит высоко в повестке дня. Естественно, и сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута и эта тема, — заявил Песков.

Ранее прошло первое заседание Совета мира. Среди приглашенных политиков были в том числе лидеры России, Белоруссии и Китая Владимир Путин, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать. Также большинство глав европейских государств также не были замечены на встрече. Из них в Вашингтон прибыли лишь лидеры Венгрии и Турции. В общей сложности на саммите присутствовали главы около 20 стран.

До этого политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.

Россия
США
Дмитрий Песков
Белоруссия
