26 февраля 2026 в 14:45

Путин и Лукашенко встретились в Кремле и попали в объектив камеры

Путин и Лукашенко встретились в Кремле перед заседанием Высшего госсовета

Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. Канал опубликовал фото глав государств во время беседы с лаконичной подписью «Встретились».

В четверг, 26 февраля, Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. На рабочем завтраке к ним присоединятся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, стало известно, что на заседании Путин и Лукашенко подведут итоги интеграции за 2024–2026 годы. Главы государств также планируют принять практические решения по дальнейшему развитию Союзного государства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможном открытии второго фронта в Белоруссии. Представитель Кремля заявил, что у республики нет линии фронта, но есть недружественное окружение, и спецслужбы двух стран совместно отслеживают потенциальные угрозы.

