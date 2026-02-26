Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:03

«Целая сеть»: Мирошник сообщил о пытках пленных в тайных тюрьмах ВСУ

Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершают большинство преступлений против пленных

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Наибольшее количество нарушений прав российских военнопленных фиксируется в созданных Киевом секретных тюрьмах, следует из второго доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника «Секретные тюрьмы», который оказался в распоряжении РИА Новости. По его словам, на Украине действует целая сеть таких учреждений.

На подконтрольной киевскому режиму территории была создана целая сеть секретных тюрем для российских военнослужащих, оказавшихся в плену у украинских боевиков. В соответствии с многочисленными достоверными свидетельствами, именно там, в атмосфере беспредела и безнаказанности, совершается наибольшее число преступлений против военнопленных, — говорится в докладе.

Ранее Мирошник заявил, что действия Вооруженных сил Украины причинили вред почти 27 тыс. мирных жителей с 2022 года. По его словам, еще 8 тыс. человек погибли.

Посол также сообщил, что ВСУ за последнюю неделю совершили серию целенаправленных ударов по образовательным учреждениям в России. По его данным, за последние семь дней атакам подверглись минимум пять школ. Российская сторона расценивает налеты как акт терроризма против мирного населения и нарушение всех норм международного гуманитарного права.

Родион Мирошник
МИД РФ
Украина
пленные
пытки
ВСУ
тюрьмы
