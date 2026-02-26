Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:53

Рестораны откажутся от части скидок и изменят системы бонусов

Более 60% ресторанов в России пересмотрят программы лояльности к 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 60% российских ресторанов пересмотрят программы лояльности к концу 2026 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора IT-компании Александра Буравцова. Буравцов указал, что многие заведения применяют веерный подход к скидкам и акциям без расчета экономической эффективности.

Форматы предложений «два по цене одного» и иные прямые скидки не обеспечивают устойчивость финансовой модели и снижают маржинальность. Эксперт прогнозирует сокращение доли прямых скидок и переход к кешбэку в рамках внутренних программ. Он также ожидает рост числа систем с ограничением на оплату бонусами, при которых клиенты смогут использовать бонусы для оплаты 20–30% суммы чека.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru заявил, что бизнес получил единый план реформ для достижения целевых показателей. Согласно документу, к этой дате Россия должна занять позицию не ниже 20-го места в рейтинге стран — лидеров по условиям ведения бизнеса. Парламентарий выразил мнение, что стоит жестче привязать KPI к измеримым издержкам, например сроку процедуры и числу шагов.

