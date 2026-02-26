Рекордные снегопады сменит потепление до +6: прогноз погоды в Москве

Последние дни зимы принесут в Москву резкую перемену погоды. Как начнется март 2026 года в Москве, сколько будет градусов, ждать ли новые снегопады?

Какая погода пришла в Москву в последние дни зимы

К 26 февраля снежный покров в Москве поставил новый рекорд. Высота снега на ВДНХ составила 73 см (на 3 см больше рекорда 2010 года), на Балчуге — 83 см, а в МГУ — 86 см.

«Установлен пятый в феврале и седьмой с начала года рекорд по высоте снежного покрова», — констатировал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Однако погода резко меняется, и уже в четверг температура поднимется выше нормы (минус 4,6 градуса). Леус прогнозирует, что антициклон принесет паузу в осадках.

«Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, без осадков, лишь на юго-востоке области в начале дня еще пройдет снег. Температура воздуха — минус 2–4 градуса, по области — минус 1–6. Атмосферное давление выше нормы. В пятницу днем местами небольшой снег, гололедица, ночью — минус 6–8, днем — до минус 2 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Как начнется март, сколько градусов будет в Москве

Гидрометцентр Москвы прогнозирует резкое потепление в столице в последние дни зимы. Уже в субботу температура днем поднимется выше 0 градусов, а к воскресенью 1 марта поднимется до плюс 2–4 градусов.

Первая неделя марта в Москве будет теплой: по прогнозу Foreca, к пятнице температура достигнет плюс 5, а в субботу — плюс 6 градусов. При этом в начале и конце недели в Москве практически не ожидается ночных заморозков: температура в ночь на понедельник, четверг, пятницу не опустится ниже 0 градусов.

ИА «Метеоновости» в долгосрочном прогнозе предупреждает о похолодании на второй неделе марта: температура ночью может падать до минус 18 градусов.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что оттепель и таяние огромного запаса снега в Москве спровоцируют мощное весеннее половодье.

«По метеостатистике при таком аномальном слое снега в Москве в 60% случаев он сходит до 5 апреля, в 40% случаев — до 10 апреля. 5 млн кубометров — именно столько воды Москва примет в процессе грядущего снеготаяния в умеренном марте. Это 2000 олимпийских бассейнов. Жителей столичного региона, Центральной России и сопредельных регионов ждет бурное „пробуждение“ водоемов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, прогноз на начало марта

Синоптики прогнозируют, что 26 февраля в Петербурге начнется мощный снегопад, который принесет теплый циклон с запада.

«Во второй половине дня начнется снег, по области местами сильный, усилится ветер и закружат метели. Температура воздуха — минус 2–4 градуса, в Ленобласти — минус 1–6. Ветер юго-западный до 10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, но останется выше нормы. В пятницу временами снег, переходящий в мокрый снег, днем дожди, ночью — минус 1–3, днем — плюс 2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что вечером 26 февраля в Петербурге выпадет 14,7 мм осадков в виде снега: ожидается мощная метель. Осадки будут продолжаться до воскресенья, переходя из мокрого снега в дождь и обратно.

Март в Санкт-Петербурге начнется с тепла: уже в субботу температура поднимется до плюс 1–3 градусов, и после небольших заморозков к концу следующей недели придет тепло до плюс 5–6 градусов.

