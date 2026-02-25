Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 18:32

Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде и штормовом ветре

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности на 26 и 27 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентр. Причиной стали прогнозируемые сильный ветер, снегопады и ухудшение дорожных условий.

Желтый уровень также будет действовать с 09 часов 26 февраля до 21 часов 27 февраля из-за сильного снега, — сказано в сообщении.

По данным синоптиков, с 9:00 26 февраля до 9:00 27 февраля местами ожидаются порывы ветра до 15–17 м/с. Кроме того, специалисты предупредили о гололедице.

Власти предупреждают, что на дорогах может сложиться неблагоприятная ситуация. Автомобилистам рекомендуют быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте из-за повышенной вероятности аварий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что настоящая весна может наступить в Москве в середине марта. Он пояснил, что по текущему прогнозу температура воздуха в следующем месяце будет на 1–3 градуса выше климатической нормы.

Санкт-Петербург
погода
опасность
снег
