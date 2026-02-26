Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии Песков: Белоруссия и РФ находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада

Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением, при этом у нее нет никакой линии фронта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что Запад хочет открыть второй фронт в Белоруссии и создать там новый антироссийский плацдарм, передает ТАСС.

Никакой линии фронта у Белоруссии нет. У Белоруссии есть очевидно недружественное окружение, и есть действия, которые направлены на провоцирование напряженности вокруг нее, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он уточнил, что спецслужбы России и Белоруссии находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска. По словам Пескова, Москва несет ответственность за обеспечение безопасности Союзного государства. Эти обязательства фигурируют в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Ранее Песков заявил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках сегодняшней встречи обсудят международные темы. При этом он уточнил, что вопрос организованного США Совета мира и участия в нем Минска — совсем не главный в повестке дня.