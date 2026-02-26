Песков рассказал о «далеко не главной» теме встречи Путина и Лукашенко Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить участие Белоруссии в Совете мира

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках сегодняшней встречи обсудят международные темы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что вопрос организованного США Совета мира и участия в нем Минска — совсем не главный в повестке дня, передает РИА Новости.

Нельзя исключать, что как-то будет затронута и эта тема. <...> Вместе с тем она далеко не главная и далеко не в верхних строках повестки дня, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что устав и мандат Совета мира вызывают вопросы у России. По его словам, в документе говорится о смене неэффективных механизмов, но неясно его взаимодействие с ООН.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп дважды задремал на первом заседании Совета мира, который самолично и организовал для урегулирования конфликта в секторе Газа и других глобальных проблем. Встреча состоялась 19 февраля в Вашингтоне.