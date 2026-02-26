Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:24

Иностранным бойцам ВС России гарантировали отказ в экстрадиции

Госдума приняла закон об отказе в выдаче воевавших в ВС России иностранцев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования иностранцев, воевавших по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Документ был внесен правительством в ноябре 2025 года и в январе 2026 года прошел первое чтение.

Новыми положениями дополняется статья 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь Россия будет отказывать в выдаче иностранных граждан, которые заключили контракт и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ или иных российских воинских формирований.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым 82% россиян доверяют армии и положительно оценивают ее действия в ходе СВО. Исследование, проведенное в конце января, показало стабильно высокий уровень поддержки на протяжении последних лет.

До этого Госдума единогласно приняла решение направить обращение в Бундестаг на фоне риска передачи ядерного оружия Украине. Парламентарии также инициировали запросы в парламенты Франции, Великобритании, ООН и Европарламент с требованием расследовать информацию о подготовке таких поставок.

