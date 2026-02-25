Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:29

Опрос показал отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО

ВЦИОМ: 82% граждан доверяют армии России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подавляющее большинство граждан России доверяют своей армии и положительно оценивают ее действия в ходе специальной военной операции, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного 29 января 2026 года. Аналитический центр зафиксировал уровень доверия 82%, который остается стабильно высоким на протяжении последних лет. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

82% россиян доверяют российской армии, — говорится в сообщении.

Ранее экс-премьер России Сергей Степашин выразил надежду, что все цели специальной военной операции будут достигнуты в текущем году. По мнению политика, урегулировать кризис на Украине можно было бы после предполагаемой встречи лидеров России и США на Аляске, однако этому воспрепятствовали европейские государства.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что завершение специальной военной операции к весне 2026 года вряд ли возможно. По словам парламентария, сейчас сохраняется ряд обстоятельств, мешающих быстрому наступлению мира.

ВС РФ
СВО
россияне
опросы
