04 февраля 2026 в 17:16

В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года

Депутат Соболев назвал маловероятным окончание СВО весной 2026 года

Завершение специальной военной операции к весне 2026 года представляется маловероятным, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, на данный момент существует ряд факторов, которые препятствуют скорому установлению мира.

Я считаю, что завершение СВО весной 2026 года маловероятно. Фашистский режим Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) делает все, чтобы продолжать украинский кризис. Пока конфликт идет, он у власти. Как только ее не будет, его, безусловно, никто не выберет, никакого второго срока не будет. Во-вторых, это крайне выгодно НАТО. На Брянскую область был сильнейший налет. Это способствует миру? Поэтому рассчитывать на это не приходится. Мир будет прочнее, если мы свои вооруженные силы восстановим до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого противника, в том числе НАТО, — пояснил Соболев.

Ранее американские журналисты заявили, что вооруженный конфликт Украине может кончиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным ряда источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.

