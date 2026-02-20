Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 08:30

Бывший премьер-министр России раскрыл свои надежды по срокам окончания СВО

Степашин выразил надежду, что задачи СВО будут решены в 2026 году

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил ТАСС, что надеется на решение всех задач СВО в 2026 году. Он считает, что урегулирования конфликта на Украине можно было бы достичь после саммита РФ и США на Аляске, но этому помешали европейские страны.

Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в спецоперации на Украине], будут решены, — сказал Степашин.

Ранее первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что украинские войска потеряли более 1,5 млн военнослужащих с начала СВО. По его словам, только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тысяч человек. Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Минобороны России эти данные не комментировало.

