Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 15:44

«Это чувствуется»: раскрыты последствия сильнейшего удара России по Украине

Генерал Липовой: мощный удар ВС России по Украине сильно ослабит ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Каждый новый массированный удар Вооруженных сил России по военным объектам на Украине серьезно ослабляет возможности ВСУ, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это неизбежно сказывается как на ситуации на линии боевого соприкосновения, так и на настроениях среди украинцев, поднимая градус недовольства общества действующей властью.

Каждый удар ВС России ослабляет как киевский режим, так и Вооруженные силы Украины и системы ПВО крупных объектов. Это серьезный ущерб для ВСУ. Это чувствуется с каждым новым ударом. Ослабевает непосредственно и давление в зоне специальной военной операции со стороны украинской армии, и в целом поднимается градус недовольства киевским режимом среди гражданского населения, — высказался Липовой.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным аэродромам Украины. Это стало ответной мерой на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

