26 февраля 2026 в 13:02

ВС России поразили места запуска беспилотников ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах, — сказали в министерстве.

Ранее под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.

Также ВС РФ поразили казармы украинских операторов дронов в районе Писаревки в Сумской области и ликвидировали медийных бойцов ВСУ. На этом участке фронта действуют подразделения группировки «Север».

До этого стало известно, что наиболее успешно для ВС РФ сейчас складывается обстановка в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы. Как заявил военный аналитик Андрей Марочко, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями.

