26 февраля 2026 в 14:10

Врач объяснила, что делать при резком скачке давления

Врач Байдина: при резком скачке давления нужно выпить воды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
При резком скачке артериального давления нужно выпить воды, рассказала врач-кардиолог Валентина Байдина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что также следует проветрить помещение, расстегнуть одежду и принять удобное положение — присесть или прилечь.

Попытки самостоятельно снижать давление, без медикаментозной терапии, рекомендованной специалистом, могут привести к тяжелым осложнениям, включая инсульт и инфаркт. Красные флаги опасного состояния: головная боль, тошнота, рвота, онемение конечностей, некоторых частей лица, нарушение речи, — пояснила врач.

Специалист обратил внимание, что скачки давления могут быть связаны со стрессом, резкой сменой погоды, перелетами и гормональными колебаниями. Они посоветовала соблюдать умеренную физическую активность, гулять на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек для профилактики.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что высокие показатели артериального давления на приеме у врача не всегда означают гипертонию. По словам специалиста, существует синдром белого халата — состояние, при котором у человека возникает психологическое напряжение из-за присутствия медиков и нахождения в больнице.

