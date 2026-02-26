Всю зиму едим этот мармелад: апельсины и желатин — натуральный, вкусный и простой

Стоит попробовать один раз — и магазинный больше не нужен. Яркий, ароматный, с насыщенным цитрусовым вкусом, этот домашний мармелад получается по-настоящему натуральным и радует всю семью. Получается ярко, ароматно и очень вкусно.

Апельсиновая кисло-сладкая свежесть, плотная упругая текстура и минимум ингредиентов — идеальный десерт к чаю в холодное время года. Готовится просто, хранится отлично и всегда поднимает настроение.

Ингредиенты: апельсины — 4–5 крупных, желатин — 15 г, сахар — 2–3 ст. л. по вкусу, вода — 100 мл, кокосовая стружка — для обсыпки.

Апельсины очищаю от кожуры и по возможности удаляю косточки, мякоть измельчаю блендером до однородного пюре и прогреваю на среднем огне несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Желатин заливаю водой и оставляю набухнуть, затем добавляю его в горячее апельсиновое пюре вместе с сахаром и тщательно размешиваю до полного растворения. Массу выливаю в форму, даю остыть при комнатной температуре и убираю в холодильник до полного застывания. Готовый мармелад нарезаю аккуратными кубиками и обваливаю в кокосовой стружке.

