Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 14:02

Готовить 10 минут, выглядит как в кофейне: «Птичье молоко» на сметане — шикарный вкус дома

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нежный, как облако, и очень домашний десерт без выпечки: сметанная основа получается воздушной, сверху — шоколадный слой, а в финале лёгкая кокосовая нотка. «Птичье молоко» будет держать форму идеально. Получается очень нежно, не приторно и выглядит «как из кофейни».

Ингредиенты: сметана 20% — 400 г, сахар — 100 г, желатин — 15 г, вода для желатина — 60–80 мл, шоколад — 100 г, кокосовая стружка — 10 г.

Приготовление: желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10–15 минут. Затем аккуратно распустите его до жидкого состояния (на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке), не кипятите, и дайте слегка остыть до тёплого. В миске взбейте 350 г сметаны с сахаром до однородности. Тонкой струйкой влейте тёплый желатин, постоянно помешивая, чтобы он равномерно разошёлся. Разложите массу по стаканам/креманкам и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа до уверенного застывания. Шоколад растопите, смешайте с оставшимися 50 г сметаны до гладкого соуса, выложите сверху на застывший слой. Посыпьте кокосовой стружкой и верните в холодильник ещё на 15–20 минут.

Ранее мы делились рецептом вкуснее и полезнее мороженого в 100 раз. Творожное бланманже — нежный десерт.

Проверено редакцией
Читайте также
Сказать «вкусно» — ничего не сказать. Печенье «Крылья ангела» — хрустящее облако с нежнейшей сердцевиной
Общество
Сказать «вкусно» — ничего не сказать. Печенье «Крылья ангела» — хрустящее облако с нежнейшей сердцевиной
Салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов
Общество
Салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов
Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Общество
Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Нежные сердечки в сметане: готовим быстро и вкусно
Семья и жизнь
Нежные сердечки в сметане: готовим быстро и вкусно
Доцент объяснила, как выбрать качественную сметану
Общество
Доцент объяснила, как выбрать качественную сметану
сметана
желатин
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин сообщил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.