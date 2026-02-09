Готовить 10 минут, выглядит как в кофейне: «Птичье молоко» на сметане — шикарный вкус дома

Нежный, как облако, и очень домашний десерт без выпечки: сметанная основа получается воздушной, сверху — шоколадный слой, а в финале лёгкая кокосовая нотка. «Птичье молоко» будет держать форму идеально. Получается очень нежно, не приторно и выглядит «как из кофейни».

Ингредиенты: сметана 20% — 400 г, сахар — 100 г, желатин — 15 г, вода для желатина — 60–80 мл, шоколад — 100 г, кокосовая стружка — 10 г.

Приготовление: желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10–15 минут. Затем аккуратно распустите его до жидкого состояния (на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке), не кипятите, и дайте слегка остыть до тёплого. В миске взбейте 350 г сметаны с сахаром до однородности. Тонкой струйкой влейте тёплый желатин, постоянно помешивая, чтобы он равномерно разошёлся. Разложите массу по стаканам/креманкам и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа до уверенного застывания. Шоколад растопите, смешайте с оставшимися 50 г сметаны до гладкого соуса, выложите сверху на застывший слой. Посыпьте кокосовой стружкой и верните в холодильник ещё на 15–20 минут.

