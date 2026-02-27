Зимняя Олимпиада — 2026
Тушеная говяжья печень: нежная и сочная за 30 минут

Тушеная говяжья печень: нежная и сочная за 30 минут
Говяжья печень — это полезный продукт, богатый железом и витаминами, который легко превратить в вкусное блюдо. Тушеная говяжья печень получается нежной, если знать пару секретов. Попробуйте наш простой рецепт, и ужин пройдет на ура!

Для основы возьмите 500 г свежей печени, 2 луковицы, 2 моркови, 3 ст. л. сметаны, соль, перец и лавровый лист. Промойте печенку, снимите с нее пленки, нарежьте мясо слайсами. Обжарьте на растительном масле 5 минут до нежной корочки. Введите измельенные луковицы и морковку, тушите 10 минут на среднем огне. Введите сметану, разбавленную водой, посолите, поперчите, бросьте лаврушку. Готовьте под крышкой 15-20 минут, помешивая. Совет: добавьте немного муки перед сметаной — соус будет густым. Печень не переварите, иначе станет жесткой. Подавать с гречкой или картошкой.

Такой ужин сытный и полезный. Готовьте с радостью — и семья оценит!

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты без мяса.

