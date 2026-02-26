Зимняя Олимпиада — 2026
Тушеная капуста на сковороде: секрет ленивого обеда

Тушеная капуста на сковороде: секрет ленивого обеда Тушеная капуста на сковороде: секрет ленивого обеда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тушеная капуста на сковороде спасет от голода быстро и без лишних усилий. Это бюджетное лакомство порадует вкусом и пользой в будни или пост.

Что понадобится (на 4 человека):

  • 1 кг кочана капусты;

  • 2 морковки;

  • 1 большая луковица;

  • 2 ст. л. томат-пасты;

  • растительное масло, соль, перец, 1–2 лавровых листа.

Нашинкуйте морковку на терке, помельче нарубите луковицу и измельчите кочан соломкой. В сковороде с маслом пассеруйте луковицу и морковку до мягкости (около 4 минут). Выложите капустку сверху, слегка посолите и тушите 8–10 минут с закрытой крышкой, периодически вороша. Разбавьте томатной пастой в 100 мл горячей воды, влейте к овощам, добавьте специи и лаврушку. Готовьте на слабом огне еще 12–15 минут до готовности.

Удачи на кухне!

Ранее мы поделились рецептом жареных баклажанов с тофу.

