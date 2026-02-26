Цветная капуста в хрустящей панировке — вкуснятина на обед и ужин в Великий пост

Цветная капуста в хрустящей панировке — это блюдо идеально подходит как самостоятельная закуска, гарнир или даже основное блюдо для постящихся.

Соцветия, запеченные в ароматном кляре, получаются невероятно аппетитными: снаружи — золотистая, хрустящая корочка, а внутри — нежная, сочная капуста. Вкуснятина на обед и ужин в Великий пост.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан цветной капусты, 150 г муки, 250 мл холодной воды, 2-3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. куркумы (для цвета), 0,5 ч. л. чесночного порошка, черный перец по вкусу. Цветную капусту разберите на соцветия среднего размера. В кастрюле вскипятите подсоленную воду, бланшируйте соцветия 3-4 минуты, затем откиньте на дуршлаг. В глубокой миске приготовьте кляр: смешайте муку, соль, все специи, постепенно влейте холодную воду и растительное масло, тщательно взбейте венчиком. Разогрейте духовку до 220°C. Противень застелите пергаментом и сбрызните маслом. Каждое соцветие окуните в кляр, давая стечь излишкам, и выложите на противень. Запекайте 20-25 минут до золотистого цвета, перевернув один раз в середине приготовления.

